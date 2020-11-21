Кристиан Вуд согласовал 3-летнюю сделку с «Хьюстоном» на $ 41 млн

25-летний американский экс-форвард «Детройт Пистонс» Кристиан Вуд, вышедший на рынок свободных агентов, станет игроком «Хьюстон Рокетс», утверждает инсайдер Эдриан Войнаровски в «Твиттере».
Игрок подпишет 3-летний контракт на сумму $ 41 млн. Согласно своему последнему двухлетнему соглашению с «Милуоки», подписанному в 2018 году, он заработал $ 3,2 млн. Отмечается, что сделка будет проведена и завершена посредством обмена из «Детройт Пистонс».
Ранее Вуд выступал за «Филадельфию Сиксерс», «Шарлотт Хорнетс», «Милуоки Бакс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».
В своём последнем сезоне за «Детройт» он провёл 62 встречи регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 13,1 очка и совершал 6,3 подбора и 1 передачу. Всего за карьеру в НБА он провёл 113 матчей, набирая в 9,5 очков и совершая 4,8 подбора и 0,6 передач.
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