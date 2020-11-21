«Вашингтон» выдал снайперу контракт на $ 80 млн

28-летний латвийский тяжёлый форвард Давис Бертанс продолжит выступления в составе «Вашингтон Уизардс». Об этом сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в «Твиттере», ссылаясь на подтверждение со стороны агента игрока.

Бертанс подпишет 5-летний контракт с «Уизардс» на сумму $ 80 млн. Напомним, что в составе «Вашингтона» Давис оказался прошлым летом в результате обмена из «Сан-Антонио Спёрс».

В минувшем регулярном чемпионате баскетболист сборной Латвии принял участие в 54 матчах, набирая в них 15,4 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 1,7 передачи. При этом процент реализации бросков из-за дуги составлял 43,4. Бертанс занял шестое место в НБА по точности трёхочковых.



Напомним, что брат Дависа — Дайрис Бертанс — защищает цвета «Химок» из Московской области.