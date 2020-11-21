Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Вашингтон» выдал снайперу контракт на $ 80 млн

«Вашингтон» выдал снайперу контракт на $ 80 млн
Баскетбол / НБА 0

28-летний латвийский тяжёлый форвард Давис Бертанс продолжит выступления в составе «Вашингтон Уизардс». Об этом сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в «Твиттере», ссылаясь на подтверждение со стороны агента игрока.

Бертанс подпишет 5-летний контракт с «Уизардс» на сумму $ 80 млн. Напомним, что в составе «Вашингтона» Давис оказался прошлым летом в результате обмена из «Сан-Антонио Спёрс».

В минувшем регулярном чемпионате баскетболист сборной Латвии принял участие в 54 матчах, набирая в них 15,4 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 1,7 передачи. При этом процент реализации бросков из-за дуги составлял 43,4. Бертанс занял шестое место в НБА по точности трёхочковых.

Напомним, что брат Дависа — Дайрис Бертанс — защищает цвета «Химок» из Московской области.

«Нью-Йорк» борется с «Вашингтоном» за топ-снайпера НБА
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020