Экс-форвард «Химок» Энтони Гилл подпишет контракт с клубом НБА
28-летний американский тяжёлый форвард Энтони Гилл, известный по выступлениям за подмосковные «Химки», продолжит карьеру в НБА. Об этом сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в «Твиттере» со ссылкой на агента игрока.
Энтони Гилл подпишет 2-летнее соглашение с «Вашингтон Уизардс», детали которого не разглашаются.
Гилл выступал в составе команды из Московской области с 2017 года. До остановки регулярного чемпионата Евролиги сезона-2019/2020 он принял участие в 25 матчах турнира (11 — в старте), набирая в них 8,3 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 1,2 передачи. До момента досрочного завершения сезона в Единой лиге ВТБ Гилл успел появиться на паркете в 13 матчах турнира, набирая в них 11,2 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 0,8 передачи.
«Маккаби» проявляет интерес к экс-игроку «Химок» Гиллу
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