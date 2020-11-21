Бизли согласовал контракт на $ 60 млн

23-летний американский атакующий защитник Малик Бизли, вышедший на рынок ограниченно свободных агентов, согласился подписать новый контракт с «Миннесотой Тимбервулвз», информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в «Твиттере».
Баскетболист подпишет 4-летний контракт на сумму в $ 60 млн.
Бизли был выбран «Денвер Наггетс» под общим 19-м номером на драфте НБА в 2016 году, а спустя 4 сезона, в феврале 2020 года, был обменян в «Миннесоту».
За «Миннесоту» в сезоне-2019/2020 23-летний защитник провёл 14 встреч, в которых набирал в среднем 20,7 очка, совершая 5,1 подбора и 1,9 передачи.
Напомним, что 26 сентября Малик Бизли был арестован по обвинению в хранении марихуаны и сокрытии краденого имущества. Он находился в тюрьме округа Хеннепин и ждал встречи с судьёй. Спустя некоторое время его освободили без предъявления обвинений.
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