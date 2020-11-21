Один из самых дорогих игроков НБА затребовал обмен из клуба

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл дал понять, что хочет обмен в другую команду, сообщает инсайдер Шамс Чарания.
Ранее сообщалось, что «Хьюстон Рокетс» и «Уизардс» обсуждали возможный обмен с участием Расселла Уэстбрука и Уолла, однако сторонам не удалось прийти к соглашению. Кроме того, Уолл был удивлён недавним заявлением генерального менеджера клуба Томми Шеппарда о том, что команда строится вокруг атакующего защитника Брэдли Била.
Уолл не выходил на площадку с 26 декабря 2018 года из-за травмы пятки и разрыва ахиллова сухожилия. 30-летний разыгрывающий должен получить $ 132,9 млн за следующие три сезона. По сумме годовой зарплаты Уолл является четвёртым самым высокооплачиваемым игроком НБА, уступая лишь Стефену Карри, Крису Полу и Расселлу Уэстбруку. Его контракт считаетя практически необмениваемым.
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