Один из самых дорогих игроков НБА затребовал обмен из клуба

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл дал понять, что хочет обмен в другую команду, сообщает инсайдер Шамс Чарания.



Ранее сообщалось, что «Хьюстон Рокетс» и «Уизардс» обсуждали возможный обмен с участием Расселла Уэстбрука и Уолла, однако сторонам не удалось прийти к соглашению. Кроме того, Уолл был удивлён недавним заявлением генерального менеджера клуба Томми Шеппарда о том, что команда строится вокруг атакующего защитника Брэдли Била.



Уолл не выходил на площадку с 26 декабря 2018 года из-за травмы пятки и разрыва ахиллова сухожилия. 30-летний разыгрывающий должен получить $ 132,9 млн за следующие три сезона. По сумме годовой зарплаты Уолл является четвёртым самым высокооплачиваемым игроком НБА, уступая лишь Стефену Карри, Крису Полу и Расселлу Уэстбруку. Его контракт считаетя практически необмениваемым.