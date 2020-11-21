Стал известен клуб НБА, в который перейдёт Факундо Кампаццо
29-летний аргентинский разыгрывающий защитник Факундо Кампаццо, выступавший в составе мадридского «Реала», продолжит карьеру в клубе НБА «Денвер Наггетс». Об этом сообщает журналист New York Times Марк Штэйн в «Твиттере».
Аргентинец подпишет контракт сроком на два года, детали которого не разглашаются.
Сообщалось, что за досрочное расторжение контракта «Реал» требовал от баскетболиста $ 6 млн, в то время как команды НБА могут компенсировать лишь $ 725 тыс. Часть оставшейся неустойки будет покрыта зарплатой Кампаццо.
Помимо «Денвера» интерес к Кампаццо проявляли «Даллас Маверикс», «Миннесота Тимбервулвз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». В минувшем сезоне Евролиги Факундо набирал 9,9 очка, 2,3 подбора и 7,1 передачи.
«Реал» присмотрел мощную замену уходящей из команды суперзвезде
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