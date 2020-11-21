«Юта» масштабно вложилась в двух свободных агентов

Атакующий защитник Джордан Кларксон согласился на подписание четырёхлетнего соглашения с «Ютой Джаз» на сумму $ 52 млн, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. Кларксон перешёл в «Джаз» по ходу прошлого сезона и в 42 матчах набирал в среднем 15,6 очка, став одной из самых сильных атакующих опций команды.

Кроме того, центровой Деррик Фэйворс вернулся в «Джаз». По данным инсайдера The Athletic Шамса Чарании, баскетболист подписал трёхлетнее соглашение на $ 30 млн. Фэйворс выступал в клубе из Солт-Лейк-Сити с 2011 по 2019 год. Прошлый сезон Деррик провёл в «Нью-Орлеан Пеликанс», где набирал в среднем 9,0 очка и 9,8 подбора. Клуб из Луизианы не выразил заинтересованности в сохранении «большого», подменявшего Зайона Уильямсона.