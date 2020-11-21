«Сакраменто» крупно потратился на одного из лучших молодых игроков НБА

Разыгрывающий ДеАарон Фокс договорился о продлении контракта с «Сакраменто Кингз», сообщает инсайдер Шамс Чарания.

Баскетболист заработает за пять лет от $ 163 млн до $ 195,6 млн, в зависимости от предусмотренных бонусов в соглашении. Действующий контракт Фокса истекает в конце предстоящего сезона. В прошлом сезоне 22-летний Фокс набирал в среднем 21,1 очка, 3,8 подбора и 6,8 передачи.

Напомним, НБА проверяет достоверность информации о том, что «Милуоки Бакс» и «Сакраменто Кингз» договорились о сделке по системе «сайн-энд-трэйд» с участием Богдана Богдановича. В начале недели сообщалось, что «Бакс» согласовали новый контракт Богдановича, который должен получить статус ограниченно свободного агента на старте межсезонья. Правила НБА запрещают какие-либо контакты с игроком другой команды до открытия трансферного окна, поскольку это трактуется грубым нарушением «тамперинг».