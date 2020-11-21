«Майами» забил платёжную ведомость двумя громоздкими контрактами

Клуб НБА «Майами Хит» переподписал контракты с двумя игроками на общую сумму в $ 57,4 млн, информируют Эдриан Войнаровски и Шэмс Чарания в «Твиттере».
34-летний словенский разыгрывающий защитник Горан Драгич подписал новый 2-летний контракт на общую сумму в $ 37,4 млн. Аналогичное по сроку соглашение подписал и 28-летний американец Мейерс Леонард, сумма его контракта – $ 20 млн.
Минувший сезон стал у Драгича шестым в составе команды из Флориды. В регулярном чемпионате-2019/2020 принял участие в 59 матчах (3 — в старте), набирая в них 16,2 очка, собирая 3,2 подбора и совершая 5,1 передачи. В плей-офф на счету словенца 17 матчей (16 — в старте), в которых он набирал 19,1 очка, собирал 4,1 подбора, совершал 4,4 передачи и 1,0 перехвата.
Мейерс Леонард в сезоне-2019/2020 провёл 51 матч в регулярном чемпионате НБА, в которых в среднем набирал 6,1 очков, совершая 5,1 подбора и 1,1 передачи. В прошедшем плей-офф он отыграл 3 встречи, набирая за игру 4,7 очков и совершая 1 передачу.
На «Чемпионате» доступно видео о лучших игроках драфта НБА 2020 года.
- 21 ноября 2020
-
09:22
-
09:05
-
08:59
-
08:56
-
08:55
-
08:51
-
08:46
-
08:39
-
08:33
-
08:02
-
07:37
-
07:18
-
07:02
-
06:57
-
06:48
-
06:39
-
06:28
-
06:15
-
00:26
-
00:12
- 20 ноября 2020
-
23:48
-
23:26
-
23:00
-
21:48
-
21:36
-
20:54
-
20:12
-
19:51
-
19:21
-
17:51
-
17:29
-
15:26
-
14:32
-
14:29
-
13:25