«Майами» забил платёжную ведомость двумя громоздкими контрактами

Клуб НБА «Майами Хит» переподписал контракты с двумя игроками на общую сумму в $ 57,4 млн, информируют Эдриан Войнаровски и Шэмс Чарания в «Твиттере».

34-летний словенский разыгрывающий защитник Горан Драгич подписал новый 2-летний контракт на общую сумму в $ 37,4 млн. Аналогичное по сроку соглашение подписал и 28-летний американец Мейерс Леонард, сумма его контракта – $ 20 млн.

Минувший сезон стал у Драгича шестым в составе команды из Флориды. В регулярном чемпионате-2019/2020 принял участие в 59 матчах (3 — в старте), набирая в них 16,2 очка, собирая 3,2 подбора и совершая 5,1 передачи. В плей-офф на счету словенца 17 матчей (16 — в старте), в которых он набирал 19,1 очка, собирал 4,1 подбора, совершал 4,4 передачи и 1,0 перехвата.



Мейерс Леонард в сезоне-2019/2020 провёл 51 матч в регулярном чемпионате НБА, в которых в среднем набирал 6,1 очков, совершая 5,1 подбора и 1,1 передачи. В прошедшем плей-офф он отыграл 3 встречи, набирая за игру 4,7 очков и совершая 1 передачу.

На «Чемпионате» доступно видео о лучших игроках драфта НБА 2020 года.