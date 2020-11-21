Дуайт Ховард ушёл из «Лейкерс» и подписал контракт с другим контендером НБА

34-летний центровой Дуайт Ховард подписал однолетний контракт с «Филадельфией Сиксерс», сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания. Сумма контракта составит ветеранский минимум – $ 2,6 млн.



Ховард помог «Лейкерс» стать чемпионом НБА в прошлом сезоне. Центровой в среднем за 18,9 минуты на площадке набирал 7,5 очка и 7,3 подбора. Отметим, изначально Ховард написал, что возвращается в «Лейкерс», но позже удалил сообщение в своём «Твиттере».

Ранее Ховард заявлял, что хотел бы получить достойную зарплату от «Лос-Анджелеса».

«Я хотел бы остаться в Лос-Анджелесе и снова играть за «Лейкерс». Надеюсь, мне дадут контракт, это будет лучше всего. Не хочу больше играть… бесплатно. Этот год прошёл в стиле: «Хорошо, я сделаю то, что должен». Но думаю, я заслужил этот контракт», — цитирует Ховарда греческое издание Gazzetta.