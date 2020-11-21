В «Клипперс» шокированы переходом ведущего игрока в «Лейкерс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс» не ожидали, что центровой команды Монтрез Харрелл перейдёт в «Лейкерс», сообщает Sports Illustrated.
«Клипперс» не могут поверить и шокированы», — отмечает обозреватель издания Фарбод Эснаашари.
Харрелл согласовал двухлетний контракт с «Лейкерс» на $ 19 млн. На второй сезон распространяется опция игрока. Уточняется, что «Лейкерс» при его подписании использовали исключение среднего уровня. В прошлом году сезоне Монтрез набирал в среднем 18,6 очка и 7,1 подбора, а также был признан лучшим шестым игроком НБА.
Харрелл — 32-й номер драфта НБА 2015 года. Это был его пятый сезон в лиге. Карьеру в НБА он начинал в составе «Хьюстон Рокетс», а с сезона-2017/2018 выступал за «Клипперс».
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