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«Даллас», «Детройт» и «Оклахома» провели масштабный трёхсторонний обмен

«Даллас», «Детройт» и «Оклахома» провели масштабный трёхсторонний обмен
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Даллас Маверикс», «Детройт Пистонс» и «Оклахома-Сити Тандер» договоролись о трёхстороннем обмене с участием нескольких игроков, сообщает инсайдер Марк Стайн.

В результате сделки защитник Делон Райт перешёл из «Далласа» в «Детройт». Форвард Джеймс Джонсон отправится из «Оклахома-Сити» в «Даллас». «Оклахома» получила форвардов Тревора Аризу из «Детройта» и Джастина Джексона из «Далласа», а также драфт-пик.

Напомним, «Оклахома-Сити» уже рассталась с Крисом Полом, Деннисом Шредером, Данило Галлинари и Стивеном Адамсом. Адамс с зарплатой $ 27,5 млн был последним игроком на дорогом контракте, которого «Тандер» хотели сбросить с платёжной ведомости ради проведения полномасштабной перестройки.

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