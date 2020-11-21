«Лейкерс» претендуют на двух авторитетных ветеранов НБА

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает возможность приобретения двух авторитетных ветеранов лиги. По информации Lakers Daily, калифорнийцы претендуют на форварда Джея Краудера. Баскетболист минувший сезон провёл в составе «Майами Хит», собирая коллекцию из 11,9 очка, 5,4 подбора, 1,8 передачи и 1,3 перехвата.

Краудер пребывает в статусе свободного агента и не намерен продлевать сотрудничество с «Майами».

Ещё одной целью калифорнийцев может стать опытный центровой Марк Газоль, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Стайн. Вероятность перехода Газоля возросла после того, как «Лейкерс» покинул Дуайт Ховард, перешедший в «Филадельфию Сиксерс». Минувшие полтора сезона испанец провёл в составе «Торонто Рэпторс». С командой из Канады он впервые стал чемпионом лиги.