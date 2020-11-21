«Лейкерс» претендуют на двух авторитетных ветеранов НБА

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает возможность приобретения двух авторитетных ветеранов лиги. По информации Lakers Daily, калифорнийцы претендуют на форварда Джея Краудера. Баскетболист минувший сезон провёл в составе «Майами Хит», собирая коллекцию из 11,9 очка, 5,4 подбора, 1,8 передачи и 1,3 перехвата.
Краудер пребывает в статусе свободного агента и не намерен продлевать сотрудничество с «Майами».
Ещё одной целью калифорнийцев может стать опытный центровой Марк Газоль, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Стайн. Вероятность перехода Газоля возросла после того, как «Лейкерс» покинул Дуайт Ховард, перешедший в «Филадельфию Сиксерс». Минувшие полтора сезона испанец провёл в составе «Торонто Рэпторс». С командой из Канады он впервые стал чемпионом лиги.
- 21 ноября 2020
-
11:46
-
10:46
-
09:58
-
09:41
-
09:22
-
09:05
-
08:59
-
08:56
-
08:55
-
08:51
-
08:46
-
08:39
-
08:33
-
08:02
-
07:37
-
07:18
-
07:02
-
06:57
-
06:48
-
06:39
-
06:28
-
06:15
-
00:26
-
00:12
- 20 ноября 2020
-
23:48
-
23:26
-
23:00
-
21:48
-
21:36
-
20:54
-
20:12
-
19:51
-
19:21
-
17:51
-
17:29