К Демаркусу Казинсу проявляет интерес контендер НБА

Руководство «Хьюстон Рокетс» заинтересовано в услугах 30-летнего центрового Демаркуса Казинса, сообщает обозреватель Yahoo Sports Келли Айко. Представители техасского клуба уже выходили на Казинса.

Напомним, бывший участник Матча всех звёзд продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки колена. Из-за этого повреждения в минувшем сезоне он не сыграл ни одного матча. В ходе сезона был отчислен из состава «Лейкерс».

Казинс некогда считался топ-центровым, но за последние годы перенёс две тяжёлые травмы, в том числе разрыв ахиллова сухожилия, после чего спрос на игрока значительно упал.

Последний раз Казинс выходил на паркет в форме «Голден Стэйт Уорриорз» в плей-офф НБА 2019 года.