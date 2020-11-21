«Мемфис» выдал крупнейший контракт второгодке НБА

«Мемфис Гриззлиз» заключили четырёхлетний контракт с защитником Де'Антони Мелтоном на $ 35 млн, сообщает инсайдер Шамс Чарания.



22-летний Мелтон в прошлом сезоне набирал в среднем 7,6 очка, совершал 3,7 подбора и выполнял 2,9 передачи. Несмотря на слабую статистику, Мелтон считается лучшим защитником «Гриззлиз» на периметре. У команды был чистый рейтинг «+5,1», когда Мелтон находился на площадке, по сравнению с «–4,0», когда он был на скамейке запасных.



46-й пик драфта 2018 года в течение первых двух лет своей карьеры в НБА получал минимальную зарплату, но теперь зарабатывает больше Деандре Эйтона («Финикс Санз») и Марвина Бэгли («Сакраменто Кингз») — двух первых пиков своего класса. В первый год контракта Мелтон получит $ 9,6 млн.