«Оклахома» заполучила лучшего снайпера НБА

«Оклахома-Сити Тандер» получила разыгрывающего Джорджа Хилла, атакующего защитника Дариуса Миллера, пик первого раунда драфта НБА 2023 года, а также два пика второго раунда в сделке с «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Милуоки Бакс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.



Ранее «Оклахома» отправила в «Нью-Орлеан» центрового Стивена Адамса. «Пеликанс» получили от «Бакс» разыгрывающего Эрика Бледсоу. «Милуоки» выменял разыгрывающего «Нью-Орлеана» Джру Холидэя. Компенсация «Оклахома-Сити» некоторое время оставалась неизвестной. В конечном счёте в «Тандер» отправили Хилла, который в прошлом сезоне реализовал 46% трёхочковых и стал лучшим снайпером НБА.

Напомним, «Оклахома-Сити» уже рассталась с Крисом Полом, Деннисом Шредером, Данило Галлинари и Стивеном Адамсом. Адамс с зарплатой $ 27,5 млн был последним игроком на дорогом контракте, которого «Тандер» хотели сбросить с платёжной ведомости ради проведения полномасштабной перестройки.