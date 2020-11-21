В ситуации ухода Дуайта Ховарда из «Лейкерс» случился неожиданный поворот
Команда НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» не смогла сохранить центрового Дуайта Ховарда в составе в нынешнее межсезонье, сообщает Yahoo Sports.
По информации источника, «Лейкерс» предложил игроку контракт на сезон-2020/2021 на сумму $ 3 млн. Однако в клубе заявили, что стороны лишь сформировали концепцию соглашения и пока сделали игроку предложения.
Ховард в «Твиттере» сообщил о продлении контракта, а затем удалил сообщение.
Сообщается, что менеджеры «Лейкерс» уведомили агента Ховарда, что им необходимо проконсультироваться с владельцами и получить одобрение на выдвижение официального предложения центровому. Баскетболист ждал ответа около часа, но в итоге не получил сообщения.
В подписании контракта с Ховардом заинтересованы в «Филадельфии».
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