Гордон Хэйворд подписал громадный контракт с «Шарлотт»

Свободный агент Гордон Хэйворд договорился с «Шарлотт Хорнетс» о четырёхлетнем контракте на $ 120 млн, сообщает инсайдер Эдриан Воqнаровски.



Ранее Хэйворд воспользовался опцией расторжения в контракте с «Бостон Селтикс» и вышел из последнего сезона, за который мог заработать $ 34,2 млн. Гордон хотел заключить долгосрочный контракт на рынке. Хэйворд провёл три последних года в «Селтикс». В прошлом сезоне он сыграл 52 матча, набирая в среднем 17,5 очка, совершая 6,7 подбора и выполняя 5,7 передачи.

Это уже не первая попытка «Шарлотт» заполучить Хэйворда. Гордон подписал предложение контракта от «Шарлотт Хорнетс» в 2014 году в качестве ограниченно свободного агента. «Юта» повторила предложение и сохранила его. На этот раз «Шарлотт» удалось добавить в состав Хэйворда.