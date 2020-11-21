Владелец «Хьюстона» обижен на Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука

Владелец «Хьюстон Рокетс» Тилман Фертитта обижен на Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука из-за того, что они запросили обмен.
«Тилман Фертитта очень обижен на это. Он нанял Стивена Сайласа, он склонялся к Джеффу ван Ганди, но игроки хотели Тайрона Лю. Лю в итоге стал тренером «Лос-Анджелес Клипперс». Стивен Сайлас стал своего рода компромиссом между двумя сторонами, и игроки приняли это. Но почти сразу после этого игроки потребовали обмена. Если бы так было с самого начала, то Тилман нанял бы того, кого хотел изначально», — приводит слова аналитика НБА Амина Эльхассана Essentially Sports.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. В связи с этим Харден и Уэстбрук запросили обмен из команды.
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