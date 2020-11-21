«Шарлотт» сбросил один из худших контрактов НБА ради трансфера Хэйворда
«Шарлотт Хорнетс» отчислили форварда Николя Батюма, чтобы освободить место в платёжной ведомости для подписания свободного агента Гордона Хэйворда, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
Хэйворд перейдет из «Бостон Селтикс» в «Шарлотт», заключив четырёхлетний контракт на $ 120 млн. Ранее Батюм воспользовался опцией в контракте и продлил соглашение с «Хорнетс» на сезон-2020/21, что обеспечило ему зарплату $ 27,13 млн. «Шарлотт» растянет выплату Батюму на три года — по $ 9,04 млн за сезон. В данный момент «Хорнетс» освободили в платёжке $ 18 млн, чего достаточно для подписания Хэйворда.
Батюм выступает за «Шарлотт» с 2015 года. В сезоне-2019/2020 он сыграл 22 матча, набирая в среднем 3,6 очка, 4,5 подбора и 3,0 передачи.
- 21 ноября 2020
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