Драгич: Батлер — крутой. Не хотел, чтобы он надрал мне задницу в случае ухода из «Хит»

Один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер недвусмысленно намекнул Горану Драгичу, что он хочет видеть его в команде и в следующем сезоне.
«Горан Драгич сообщил, что Джимми Батлер позвонил ему на прошлой неделе и намекнул, что его ждёт физическое насилие, если он в итоге не вернётся в «Майами». «Джимми — крутой, я не хотел бы, чтобы он надрал мне зад», — со ссылкой на слова Батлера сообщил в своём „твиттере“ инсайдер Тим Рейнольдс.
Напомним, минувший сезон стал у Драгича шестым в составе команды из Флориды. В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 игрок принял участие в 59 матчах (3 — в старте), набирая в них 16,2 очка, собирая 3,2 подбора и совершая 5,1 передачи. В плей-офф на счету словенца 17 матчей (16 — в старте), в которых он набирал 19,1 очка, собирал 4,1 подбора, совершал 4,4 передачи и выполнял 1,0 перехвата.
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