Рэджон Рондо ушёл из «Лейкерс» и получил крупный контракт в новом клубе

«Атланта Хоукс» подписала двухлетний контракт на $ 15 млн с разыгрывающим Рэджоном Рондо, сообщает инсайдер Шамс Чарания.

Команда из Джорджии надеется, что 34-летний Рондо станет ценным ветераном, который поможет развитию Трэя Янга и станет наставником для молодёжи. «Лос-Анджелес Лейкерс» заранее начали работу по приобретению разыгрывающего Денниса Шредера из «Оклахома-Сити Тандер» с четким пониманием, что Рондо уходит из команды.

Рондо сыграл важную роль в завоевании «Лейкерс» титула чемпиона НБА во время рестарта сезона в Орландо. Он получил перелом большого пальца правой руки вскоре после прибытия в комплекс Диснейленда, но смог вернуться в строй в плей-офф, набирая в среднем 8,9 очка, 4,3 подбора и 6,6 передачи со скамейки запасных в 16 играх.