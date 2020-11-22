Кармело Энтони определился с клубом

Форвард Кармело Энтони близок к подписанию нового контракта с клубом НБА «Портленд Трэйл Блейзерс», сообщает в своём «твиттере» инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Таким образом игрок хочет отблагодарить клуб, благодаря которому он вообще остался в лиге. Его новое соглашение будет рассчитано на один год.
В минувшем сезоне Кармело Энтони провёл за «Блейзерс» 58 матчей, в которых набирал 15,4 очка и 6,3 подбора.
Ранее Кармело Энтони выступал за «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». Энтони — семикратный участник Матча звёзд НБА. В составе сборной Соединённых Штатов он трижды становился чемпионом Олимпийских игр: в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро. В 2013 году он стал самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА.
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