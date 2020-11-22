«Голден Стэйт» принял меры после травмы Томпсона и подписал сменщика Карри

«Голден Стэйт Уорриорз» подал в НБА запрос на получение исключения травмированного игрока после того, как на весь сезон из-за травмы ахилла выбыл атакующий защитник Клэй Томпсон, собщает инсайдер TheAthletic Шамс Чарания.

«Голден Стэйт» может рассчитывать на $ 9,3 млн не учитываемого при уплане налога на роскошь исключения, которое можно использовать при подписании свободного агента или проведении обмена.



Кроме того, разыгрывающий Брэд Уонамэйкер стал игроком «Голден Стэйт», подписав однолетнее соглашение на сумму $ 2,25 млн. Уонамэйкер два последних года провёл в «Бостон Селтикс». В прошлом сезоне он набирал в среднем 6,9 очка, 2,5 передачи и 2,0 подбора за 19,3 минуты. В «Уорриорз» Брэдли будет основным сменщиком Стефена Карри.