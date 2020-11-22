«Бостон» усилился именитым ветераном НБА с опытом Матча звёзд

«Бостон Селтикс» и свободный агент Джефф Тиг согласовали контракт на один год, сообщает инсайдер The Boston Globe Адам Химмельсбах.



32-летний разыгрывающий провёл прошлый сезон в «Миннесоте Тимбервулвз» и «Атланте Хоукс». Средние показатели игрока составили 10,9 очка и 5,2 передачи за 24,8 минуты. «Бостон» договорился о соглашении с центровым Тристаном Томпсоном, которому выдал двухлетний контракт на $ 19 млн.

Тиг набирал в среднем 10,9 очка и 5,2 передачи за игру в прошлом сеоне. Он стал неограниченно свободным агентом в межсезонье. Тиг во второй раз за карьеру оказался в «Атланте», где провёл лучшие сезоны в НБА и вызывался на Матч звёзд в 2015 году. «Хоукс» решили не продлевать сотрудничество с Джеффом, подписав на его позицию Рэджона Рондо.