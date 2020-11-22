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Лавар Болл поставил условие для игры один на один с Майклом Джорданом

Лавар Болл поставил условие для игры один на один с Майклом Джорданом
Баскетбол / НБА 0

Лавар Болл, отец разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла, поставил условие для игры один на один с владельцем франшизы Майклом Джорданом.

«Что ж, если вы этого ждете… Нужно решить вопрос с оплатой за просмотр, потому что мы с Майклом будем играть не менее чем за $ 200 млн. Вот что мы скажем, учитывая интерес к бою 50-летнего Майка Тайсона. Посмотреть на мою игру с Майклом Джорданом можно будет только платно. Лучше заплатить больше $ 200 млн», — приводит слова Лавара Болла Fadeaway World.

После того как «Хорнетс» выбрали на драфте Ламело Болла, его отцу припомнили высказывания трёхлетней давности. Тогда Лавар говорил, что в свои лучшие годы легко бы справился с Майклом Джорданом в игре один на один.

Напомним, братья Болл установили уникальное достижение. Они стали первыми в истории братьями, которые когда-либо выбирались в топ-5 драфта НБА. Лонзо Болл был выбран на драфте-2017 под вторым номером.

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