Леброн Джеймс отреагировал на последнее подписание «Лейкерс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на подписание контракта клубом с атакующим защитником Кентавиусом Колдуэлл-Поупом.



«Есть, Колдуэлл-Поуп! Поздравляю, брат мой», — написал в своём «твиттере» Леброн Джеймс.



Напомним, о подписании контракта стало известно вчера, 21 ноября. Новый контракт баскетболиста рассчитан на три года. За первые два сезона гарантированы $ 30 млн, последний год частично гарантирован. Колдуэлл-Поуп был одним из ведущих ролевых игроков «Лейкерс», ставших чемпионами НБА в сезоне-2019/2020. Средние показатели баскетболиста составили 9,3 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи при 39% попадания из-за дуги.



Чемпион НБА 2020 года был интересен ряду клубов после открытия рынка, в частности представителю Восточной конференции «Атланте Хоукс». Тем не менее Колдуэлл-Поуп решил не уходить из «Лейкерс».