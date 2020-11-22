Уолл заработал $ 79,5 млн, не сыграв ни одного матча. Он выставил клубу запрос на обмен

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл запросил обмен из клуба, сообщает Gazzetta.gr. Уолл не выходил на площадку с 26 декабря 2018 года из-за травмы пятки и разрыва ахиллова сухожилия. 30-летний разыгрывающий должен получить $ 132,9 млн за следующие три сезона. По сумме годовой зарплаты Уолл является четвёртым самым высокооплачиваемым игроком НБА, уступая лишь Стефену Карри, Крису Полу и Расселлу Уэстбруку. Его контракт считается практически необмениваемым.
Таким образом, Уолл, подписавший с «Вашингтоном» контракт ещё в 2018 году, по обновлённому соглашению получил $ 79,5 млн, не сыграв ни одного матча за команду за это время.
Сообщалось, что «Хьюстон Рокетс» и «Уизардс» обсуждали возможный обмен с участием Расселла Уэстбрука и Уолла, однако сторонам не удалось прийти к соглашению.
Сообщается, что Уолл недоволен недавним заявлением генерального менеджера клуба Томми Шеппарда, что команда строится вокруг атакующего защитника Брэдли Била.
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