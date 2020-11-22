Эксперт: Майкл Джордан, ты переплачиваешь

Аналитик НБА Скип Бэйлесс скептически относится к идее владельца «Шарлотт Хорнетс» Майкла Джордана выдать четырёхлетний контракт на $ 120 млн форварду Гордону Хэйворду.

«Очень жаль, но я сказал, что Гордона Хейворда переоценивают, еще до того, как его выбрали на драфте НБА. Если вы платите ему частично за то, чтобы он привлекал внимание людей, это ваше дело. Но если твоя цель — победа… Майкл Джордан, ты переплачиваешь Хэйворду», — написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».

Ранее Хэйворд воспользовался опцией расторжения в контракте с «Бостон Селтикс» и вышел из последнего сезона, за который мог заработать $ 34,2 млн. Гордон хотел заключить долгосрочный контракт на рынке. Хэйворд провёл три последних года в «Селтикс». В прошлом сезоне сыграл 52 матча, набирая в среднем 17,5 очка, совершая 6,7 подбора и выполняя 5,7 передачи.

Это уже не первая попытка «Шарлотт» заполучить Хэйворда. Гордон подписал предложение контракта от «Шарлотт Хорнетс» в 2014 году в качестве ограниченно свободного агента. «Юта» повторила предложение и сохранила его. На этот раз «Шарлотт» удалось добавить в состав Хэйворда.