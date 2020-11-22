«Лейкерс», «Клипперс» и «Голден Стэйт» борются за именитого свободного агента НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз» претендуют на подписание центрового Марка Газоля, сообщает Parlons Basket.

Испанский центровой последние полтора года провел в «Торонто Рэпторс», в составе которого стал чемпионом НБА в 2019-м. «Рэпторс» пытаются убедить Газоля заключить новый контракт. «Лейкерс» намерены подписать «большого», но имеют более жесткие финансовые ограничения после приобретения Монтреза Харрелла и продления соглашения с Кентавиусом Колдуэллом-Поупом. Клуб рассматривает Газоля как замену ушедшему в «Филадельфию Сиксерс» центровому Дуайту Ховарду.

«Клипперс» недавно подписали тяжёлого форварда Сержа Ибаку, который выступал с Газолем в «Торонто». Команда планирует дальнейшее усиление передней линии.