«Лейкерс», «Клипперс» и «Голден Стэйт» борются за именитого свободного агента НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз» претендуют на подписание центрового Марка Газоля, сообщает Parlons Basket.
Испанский центровой последние полтора года провел в «Торонто Рэпторс», в составе которого стал чемпионом НБА в 2019-м. «Рэпторс» пытаются убедить Газоля заключить новый контракт. «Лейкерс» намерены подписать «большого», но имеют более жесткие финансовые ограничения после приобретения Монтреза Харрелла и продления соглашения с Кентавиусом Колдуэллом-Поупом. Клуб рассматривает Газоля как замену ушедшему в «Филадельфию Сиксерс» центровому Дуайту Ховарду.
«Клипперс» недавно подписали тяжёлого форварда Сержа Ибаку, который выступал с Газолем в «Торонто». Команда планирует дальнейшее усиление передней линии.
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