УНИКС обыграл «Химки» в Единой лиге ВТБ

В Казани в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный УНИКС принимал «Химки».



В первой четверти хозяева были сильнее — 25:17. Во второй десятиминутке «Химки» смогли прибавить в обороне и выиграть отрезок с минимальным преимуществом — на большой перерыв команды ушли при счёте 41:34 в пользу УНИКСа.



В третьей четверти «Химкам» удалось отыграть ещё два очка отставания. Во многом решающей стала четвёртая четверть, в которой УНИКС дал бой оппоненту и одержал победу с минимальным преимуществом в четверти — 24:22. Встреча закончилась со счётом 83:76.



Самым результативным в составе победителей стал Айзея Кэнэн, набравший 21 очко. В составе гостей 16 очков на свой счёт записал Алексей Швед.