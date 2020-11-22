УНИКС обыграл «Химки» в Единой лиге ВТБ
В Казани в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный УНИКС принимал «Химки».
В первой четверти хозяева были сильнее — 25:17. Во второй десятиминутке «Химки» смогли прибавить в обороне и выиграть отрезок с минимальным преимуществом — на большой перерыв команды ушли при счёте 41:34 в пользу УНИКСа.
В третьей четверти «Химкам» удалось отыграть ещё два очка отставания. Во многом решающей стала четвёртая четверть, в которой УНИКС дал бой оппоненту и одержал победу с минимальным преимуществом в четверти — 24:22. Встреча закончилась со счётом 83:76.
Самым результативным в составе победителей стал Айзея Кэнэн, набравший 21 очко. В составе гостей 16 очков на свой счёт записал Алексей Швед.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
22 ноября 2020, воскресенье. 13:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
83 : 76
Химки
Химки, Россия
УНИКС: Канаан - 21, Смит - 20, Браун - 14, Антипов - 11, Морган - 10, Колесников - 5, Уолтерс - 2, Жбанов, Каймакоглу, Разумов, Сергеев, Узинский
Химки: Швед - 16, Микки - 15, Монро - 15, Йеребко - 10, Макколум - 10, Дайр. Бертанс - 3, Моня - 3, Зайцев - 2, Тимма - 2, Воронов, Вяльцев, Карасёв
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