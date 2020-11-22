Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Торнике Шенгелия отправится в сборную Грузии после игры с «Реалом»

Торнике Шенгелия отправится в сборную Грузии после игры с «Реалом»
Баскетбол / Евролига 0

Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия сыграет за сборную Грузии в двух ноябрьских матчах отбора Евробаскета-2022, игрок отправится в национальную команду после матча Евролиги с мадридским «Реалом», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу «армейцев».

ЦСКА 26 ноября проведет в Москве матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом». Сборная Грузии 28 ноября сыграет с командой Финляндии, 30 ноября — со швейцарцами. Матчи пройдут в так называемом «пузыре» в финском Эспоо.

Напомним, в последнем матче Евролиги ЦСКА в гостях обыграл «Баварию» (89:81). Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий защитник Майк Джеймс, записавший в актив 25 очков. Лучшую игру в составе ЦСКА выдал Никола Милутинов, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. У «Баварии» 19 очков в активе Уэйда Болдуина.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020