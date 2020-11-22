Торнике Шенгелия отправится в сборную Грузии после игры с «Реалом»

Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия сыграет за сборную Грузии в двух ноябрьских матчах отбора Евробаскета-2022, игрок отправится в национальную команду после матча Евролиги с мадридским «Реалом», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу «армейцев».
ЦСКА 26 ноября проведет в Москве матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом». Сборная Грузии 28 ноября сыграет с командой Финляндии, 30 ноября — со швейцарцами. Матчи пройдут в так называемом «пузыре» в финском Эспоо.
Напомним, в последнем матче Евролиги ЦСКА в гостях обыграл «Баварию» (89:81). Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий защитник Майк Джеймс, записавший в актив 25 очков. Лучшую игру в составе ЦСКА выдал Никола Милутинов, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. У «Баварии» 19 очков в активе Уэйда Болдуина.
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