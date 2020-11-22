«Локомотив-Кубань» разгромил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

В Краснодаре в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный «Енисей» принимал «Локомотив-Кубань». Игра завершилась победой краснодраской команды со счётом 106:79.
Краснодарцы с первой четверти захватили инициативу и выиграли десятиминутку со счётом 28:24. Вторая четверть также осталась за «Локомотивом-Кубань» — на большой перерыв команды ушли при счёте 51:46 в пользу краснодарцев.
В третьей четверти гости ещё на два очка увеличили преимущество, а в заключительном игровом отрезке смогли резко прибавить и довести счёт до разгромного — 36:16 в четверти и 106:79 по итогам матча в пользу «Локомотива-Кубань».
Самым результативным в составе победителей стал Алан Уильямс, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов. В составе гостей 15 очков набрал Дастин Хог.
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