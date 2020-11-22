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«Локомотив-Кубань» разгромил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» разгромил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Краснодаре в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный «Енисей» принимал «Локомотив-Кубань». Игра завершилась победой краснодраской команды со счётом 106:79.

Краснодарцы с первой четверти захватили инициативу и выиграли десятиминутку со счётом 28:24. Вторая четверть также осталась за «Локомотивом-Кубань» — на большой перерыв команды ушли при счёте 51:46 в пользу краснодарцев.

В третьей четверти гости ещё на два очка увеличили преимущество, а в заключительном игровом отрезке смогли резко прибавить и довести счёт до разгромного — 36:16 в четверти и 106:79 по итогам матча в пользу «Локомотива-Кубань».

Самым результативным в составе победителей стал Алан Уильямс, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов. В составе гостей 15 очков набрал Дастин Хог.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
22 ноября 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
79 : 106
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Енисей: Хог - 15, Хэммондс - 15, Бэттл - 11, М. Кулагин - 11, Гудумак - 9, Комиссаров - 9, Джонсон - 6, Попов - 3, Балашов, Митусов, Сонько
Локомотив-Кубань: Уильямс - 24, Каммингс - 22, Кроуфорд - 22, Ильницкий - 14, Кузминскас - 9, Херви - 6, Калниетис - 4, Долинин - 2, Емченко - 2, Сычков - 1, Калинов, Мотовилов
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