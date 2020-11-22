Куртинайтис и Макколлум прокомментировали игру с УНИКСом

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис и защитник Эррик Макколлум поделились мнением после матча Единой лиги ВТБ с УНИКСом (76:83).

«Хотел бы поздравить УНИКС с победой, они хорошо боролись и хорошо начали матч. Думаю, концовка была 50 на 50, просто нам не повезло с последним броском. У нас были проблемы с трехочковыми, хотя в команде много снайперов, однако сегодня они вообще не могли забить. Это ключевой момент и его последствие — проигрыш. Мы уступили хорошей команде на выезде, хотя надеялись на победу, как и всегда, когда едем в Казань. Не хочу говорить об отдельных игроках. Когда выигрываем, мы выигрывают все, и проигрывают тоже все. Просто не хватило активности, все же это третий матч на неделе. В концовке нам не хватило хладнокровия, допустили ряд оплошностей, например не забили из-под кольца, хотя тактически все сделали правильно, отдав мяч самому сильному игроку в нужный момент. Нам просто не хватило спортивного счастья, несмотря на то что мы провели не лучший матч», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».

«Приятно вернуться в Казань. Сегодня мы дали сопернику взять под нашим щитом слишком много подборов — 15, и это недопустимо. Также мы плохо бросали трехочковые, показав лишь 20% из-за дуги. Эти трудности мы не смогли преодолеть. Сказалась и разница в штрафных бросках. У нас были ключевые возможности, но мы не забили из-за трехочковой дуги открытые броски, которые могли изменить игру. Мы все время были где-то рядом, но не могли забить. Продолжим бороться, будем работать дальше над улучшением игры. Надеюсь, в ближайшее время покажем прогресс», — добавил Макколлум.