Воронцевич сыграет за сборную России, Д. Кулагин — нет. В команде один представитель ЦСКА

Защитник Дмитрий Кулагин не поможет сборной России в ноябрьских отборочных матчах Евробаскета-2022, сообщиает «Р-Спорту» генеральный менеджер национальной команды Сергей Панов.
Сборная России 28 и 30 ноября проведет матчи отборочного турнира Евробаскета с командами Эстонии и Италии соответственно. Встречи пройдут в так называемом «пузыре» в Таллине.
Находящийся без клуба Кулагин был включен в расширенный состав национальной команды на ноябрьские матчи вместе еще с двумя игроками, пропускающими клубный сезон, — Андреем Воронцевичем и Евгением Валиевым. Двое последних уже начали подготовку к матчам в Таллине.
Из шести включенных в расширенный состав игроков ЦСКА в сборную России приедет только Андрей Лопатин. Ожидается, что не приедет в национальную команду Вячеслав Зайцев, единственный включенный в расширенный состав игрок «Химок».
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