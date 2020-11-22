Воронцевич сыграет за сборную России, Д. Кулагин — нет. В команде один представитель ЦСКА

Защитник Дмитрий Кулагин не поможет сборной России в ноябрьских отборочных матчах Евробаскета-2022, сообщиает «Р-Спорту» генеральный менеджер национальной команды Сергей Панов.

Сборная России 28 и 30 ноября проведет матчи отборочного турнира Евробаскета с командами Эстонии и Италии соответственно. Встречи пройдут в так называемом «пузыре» в Таллине.

Находящийся без клуба Кулагин был включен в расширенный состав национальной команды на ноябрьские матчи вместе еще с двумя игроками, пропускающими клубный сезон, — Андреем Воронцевичем и Евгением Валиевым. Двое последних уже начали подготовку к матчам в Таллине.

Из шести включенных в расширенный состав игроков ЦСКА в сборную России приедет только Андрей Лопатин. Ожидается, что не приедет в национальную команду Вячеслав Зайцев, единственный включенный в расширенный состав игрок «Химок».