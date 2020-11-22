ЦСКА в гостях обыграл «Парму» с разницей в 34 очка
В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная «Парма» принимала ЦСКА. Гости с ходу завладели инициативой и уже после первой четверти вели с преимуществом в 8 очков — 24:16. К большому перерыву «армейцы» уже громили хозяев — 50:31.
Во второй половине подопечные Итудиса не сбавляли оборотов. К концу третьей четверти преимущество ЦСКА достигло 28 очков — 68:40. В заключительном игровом отрезке ЦСКА снова был лучше и в итоге одержал победу со счётом 95:61.
Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 16 очков, ещё 12 очков в активе Уилла Клайберна. Что касается команды из Перми, то в «Парме» отличился Адас Юшкявичюс, записавший в актив 16 очков.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
22 ноября 2020, воскресенье. 15:30 МСК
Парма
Пермь, Россия
Окончен
61 : 95
ЦСКА
Москва, Россия
Парма: Бондаренко, Буланов, Григорьев, Джонсон, Жмако, Жукаускас, Ивлев, Мейерис, Савович, Уильямс, Шейко, Юшкевичюс
ЦСКА: Антонов, Боломбой, Джеймс, Клайберн, Курбанов, Лопатин, Милутинов, Ухов, Хиллиард, Хоменко, Хэкетт, Шенгелия
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