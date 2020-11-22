ЦСКА в гостях обыграл «Парму» с разницей в 34 очка

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная «Парма» принимала ЦСКА. Гости с ходу завладели инициативой и уже после первой четверти вели с преимуществом в 8 очков — 24:16. К большому перерыву «армейцы» уже громили хозяев — 50:31.

Во второй половине подопечные Итудиса не сбавляли оборотов. К концу третьей четверти преимущество ЦСКА достигло 28 очков — 68:40. В заключительном игровом отрезке ЦСКА снова был лучше и в итоге одержал победу со счётом 95:61.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 16 очков, ещё 12 очков в активе Уилла Клайберна. Что касается команды из Перми, то в «Парме» отличился Адас Юшкявичюс, записавший в актив 16 очков.