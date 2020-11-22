Е. Пашутин прокомментировал крупную победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Енисеем»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем». Напомним, что «железнодорожники» одержали победу в Красноярске со счётом 106:79. При этом в заключительном игровом отрезке «Локо» победил со счётом 36:16.

«В Красноярске всегда играть тяжело. После большого перерыва игроки «Локомотива» стали более внимательно защищаться, помогать друг другу, двигать мяч. В четвёртой четверти мы нашли свою игру, и ребята проявили себя здорово, стали играть в командный баскетбол и попали свои открытые броски. Поздравляю команду с победой, но все равно мы видим, что много над чем нужно работать и улучшать игру», — приводит слова Пашутина официальный сайт краснодарского клуба.

«Игра складывалась непросто. Вроде бы с первых минут повели, но затем всё преимущество растеряли. Против «Енисея» всегда сложно играть выездные матчи, хорошо собранная команда с грамотным тренером. Начиная с концовки третьей четверти мы прибавили, смогли оторваться в счёте и уверенно довели дело до победы. Желаем Алану скорейшего выздоровления, пока не знаем, насколько серьёзная у него травма, но мы все его поддерживаем и желаем ему здоровья!» — добавил капитан «Локомотива-Кубань» Станислав Ильницкий.