Донован Митчелл получил контракт на $ 195 млн

Клуб НБА «Юта Джаз» подписал максимальный контракт с атакующим защитником защитником Донованом Митчеллом, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
По новому контракту Митчелл заработает $ 195 млн за пять лет. Текущее соглашение 23-летнего защитника с «Ютой» истекает в конце следующего сезона и после сразу начнёт работать новое.
Ранее Митчелл установил рекорд НБА. Он стал первым игроком по количеству заброшенных трёхочковых в постсезоне. В минувшем розыгрыше плей-офф Митчелл реализовал 33 попытки из-за дуги. Также Митчелл стал первым игроком в истории НБА, которому в отдельной серии плей-офф удалось добиться показателей: 35+ набранных очков при более 50% точности с игры, 50% трёхочковых и 90% штрафных бросков. «Юта» уступила «Денверу» в серии со счётом 3-4 и завершила выступление в сезоне вылетом на стадии первого раунда плей-офф.
- 22 ноября 2020
-
20:19
-
19:30
-
18:32
-
17:21
-
16:21
-
16:11
-
16:00
-
15:06
-
14:51
-
14:33
-
13:58
-
13:14
-
12:45
-
11:54
-
09:58
-
09:30
-
09:25
-
09:01
-
08:56
-
08:52
-
08:47
-
08:42
-
02:18
-
00:55
-
00:48
-
00:39
- 21 ноября 2020
-
23:42
-
23:03
-
22:48
-
22:08
-
21:55
-
21:44
-
21:43
-
20:57
-
20:57