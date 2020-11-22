Донован Митчелл получил контракт на $ 195 млн

Клуб НБА «Юта Джаз» подписал максимальный контракт с атакующим защитником защитником Донованом Митчеллом, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

По новому контракту Митчелл заработает $ 195 млн за пять лет. Текущее соглашение 23-летнего защитника с «Ютой» истекает в конце следующего сезона и после сразу начнёт работать новое.



Ранее Митчелл установил рекорд НБА. Он стал первым игроком по количеству заброшенных трёхочковых в постсезоне. В минувшем розыгрыше плей-офф Митчелл реализовал 33 попытки из-за дуги. Также Митчелл стал первым игроком в истории НБА, которому в отдельной серии плей-офф удалось добиться показателей: 35+ набранных очков при более 50% точности с игры, 50% трёхочковых и 90% штрафных бросков. «Юта» уступила «Денверу» в серии со счётом 3-4 и завершила выступление в сезоне вылетом на стадии первого раунда плей-офф.