«Голден Стэйт» вернул игрока, выступавшего в команде на раннем этапе зарождения династии
«Голден Стэйт Уорриорз» подписали контракт с защитником Кентом Бэйзмором, сообщает инсайдер Шамс Чарания.
Бэйзмор прошлый сезон начинал в «Портленд Трэйл Блэйзерс», после чего был обменян в «Сакраменто Кингз». До этого он играл в «Атланту Хоукс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Бэйзмор начинал карьеру в НБА в «Уорриорз» (2012-2014), когда только зарождалась выигравшая три титула династия со Стефеном Карри, Клэем Томпсоном и Дрэймондом Грином.
Ранее «Голден Стэйт Уорриорз» подал в НБА запрос на получение исключения травмированного игрока после того, как на весь сезон из-за травмы ахилла выбыл атакующий защитник Клэй Томпсон. Кроме того, разыгрывающий Брэд Уонамэйкер стал игроком «Голден Стэйт», подписав однолетнее соглашение на сумму $ 2,25 млн.
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