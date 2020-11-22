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«Голден Стэйт» вернул игрока, выступавшего в команде на раннем этапе зарождения династии

«Голден Стэйт» вернул игрока, выступавшего в команде на раннем этапе зарождения династии
Баскетбол / НБА 0

«Голден Стэйт Уорриорз» подписали контракт с защитником Кентом Бэйзмором, сообщает инсайдер Шамс Чарания.

Бэйзмор прошлый сезон начинал в «Портленд Трэйл Блэйзерс», после чего был обменян в «Сакраменто Кингз». До этого он играл в «Атланту Хоукс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Бэйзмор начинал карьеру в НБА в «Уорриорз» (2012-2014), когда только зарождалась выигравшая три титула династия со Стефеном Карри, Клэем Томпсоном и Дрэймондом Грином.

Ранее «Голден Стэйт Уорриорз» подал в НБА запрос на получение исключения травмированного игрока после того, как на весь сезон из-за травмы ахилла выбыл атакующий защитник Клэй Томпсон. Кроме того, разыгрывающий Брэд Уонамэйкер стал игроком «Голден Стэйт», подписав однолетнее соглашение на сумму $ 2,25 млн.

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