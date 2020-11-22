Эксперт: Рэджон Рондо не хотел играть с Каваем Леонардом

Обозреватель Шеннон Шарп предположил, почему разыгрывающий защитник Рэджон Рондо не стал рассматривать вариант с переходом в «Лос-Анджелес Клипперс», а вместо этого принял решение перебраться в «Атланту Хоукс». По мнению эксперта, Рондо просто не хотел играть в одной команде с лидером «Клипперс» Каваем Леонардом.

«Думаю, что Рондо просто не хотел играть в одной команде с Леонардом. Точно так же этого не хотел и Монтрезл Харрелл», — написал Шарп на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Харрелл принял решение перебраться из «Клипперс» в «Лос-Анджелес Лейкерс». Рондо же, завоевав титул с «Лейкерс» в минувшем сезоне, принял решение покинуть коллектив и подписал двухлетний контракт с «Атлантой Хоукс».