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Бийомбо определился с клубом

Бийомбо определился с клубом
Баскетбол / НБА 0

Конголезский центровой Бисмак Бийомбо, пребывающий в статусе свободного агента, принял решение подписать новый контракт с «Шарлотт Хорнетс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Крис Хайнс.

Бийомбо — седьмой номер драфта 2011 года. Свою карьеру в НБА он начинал именно в составе «Хорнетс». После четырёх сезонов он перебрался из Северной Каролины в «Торонто Рэпторс», а затем присоединился к «Орландо Мэджик». В канун сезона-2018/2019 он снова подписал контракт с «Хорнетс».

В минувшем регулярном чемпионате Бийомбо появился на паркете в 53 матчах (29 в старте), набирая в них 7,4 очка и собирая 5,8 подбора. Всего в регулярных чемпионатах на его счету 636 матчей, в которых он набирал 5,1 очка и собирал 6,2 подбора.

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