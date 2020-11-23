Эксперт — о «Голден Стэйт»: да, это конец династии

Аналитик НБА Макс Келлерман оценил перспективы «Голден Стэйт Уорриорз» без ключевого атакующего защитника команды Клэя Томпсона, выбывшего на весь предстоящий сезон из-за травмы ахилла.

«Да, это конец династии. Безусловно, Стеф Карри может выиграть ещё один чемпионат даже с Дрэймондом Грином. Потому что у «Голден Стэйт» есть прекрасный хозяин в Лейкобе, который готов потратить сотни миллионов долларов на налог на роскошь.

Боб Майерс был великим гроссмейстером, просто посмотрите, что сделали «Уорриорз» ещё до того, как они подписали контракт с Кевином Дюрантом. В одиночку Стеф Карри и Клэй Томпсон так и не стали бы лучшими. Дрэймонд Грин был выбран во втором раунде.

Но, решение собрать их вместе, стало двигателем «Голден Стэйт». Да, можно сказать, что они братья по всплеску. Лучшие среди этих троих – это Стеф и Дрэй, а Клэй – лишь третий, да, он отличный защитник и хороший напарник для Карри», — считает эксперт, слова которого приводит Essentially Sports.