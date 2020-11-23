Чемпион НБА 2019 года в составе «Торонто» подпишет 2-летний контракт с «Лейкерс»

35-летний испанский центровой Марк Газоль, ранее выступавший в составе «Торонто Рэпторс», а ныне находящийся в статусе свободного агента, продолжит свою карьеру в клубе «Лос-Анджелес Лейкерс», утверждает инсайдер Эдриан Войнаровски в «Твиттере».

Газоль подпишет с действующими чемпионами НБА контракт сроком на 2 года, детали которого не разглашаются.

Напомним, что Марк Газоль является чемпионом НБА 2019 года в составе «Торонто Рэпттрс». На испанца также претендовали «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс». «Рэпторс» также пытались убедить Газоля заключить новый контракт.



В прошлом сезоне Газоль показывал следующую статистику — 7,5 очка, 6,2 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру. Марк реализовал 42,7% бросков с игры и 38,5% трёхочковых.