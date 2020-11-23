Остин Риверс, Арон Бэйнс и Хуанчо Эрнангомес подписали восьмизначные контракты на рынке

Защитник Остин Риверс договорился о контракте с «Никс» на три года с зарплатой $ 10 млн, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
В услугах Риверса также были заинтересованы «Филадельфия» и «Голден Стэйт». В прошлом сезоне Риверс сыграл 68 матчей за «Хьюстон» со средними показателями 8,8 очка, 2,6 подбора и 1,7 передачи.
Центровой Арон Бэйнс договорился о переходе в «Торонто Рэпторс», подписав двухлетний контракт на $ 14,3 млн. В канадском клубе Бэйнс заменит Марка Газоля, перешедшего в «Лос-Анджелес Лейкерс». Прошлый сезон Бэйнс отыграл в «Финикс Санз», записывая себе в актив 11,5 очка и 5,6 подбора.
Тяжёлый форвард Хуанчо Эрнангомес согласовал трёхлетний контракт с «Миннесота Тимбервулвз» на $ 21 млн. Эрнангомес был выбран на драфте НБА 2016 года клубом «Денвер Наггетс». В прошлом сезоне его обменяли в «Миннесоту», за которую в 14 матчах он выдал средние показатели 12,9 очка и 7,3 подбора
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