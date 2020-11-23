«Хьюстон», «Денвер», «Нью-Орлеан», «Торонто», «Финикс», «Милуоки» сделали ходы на рынке

Свободный агент Стерлинг Браун заключил контракт на один год с «Хьюстон Рокетс», сообщает Hoops Rumors. Атакующий защитник провёл первые три сезона карьеры в составе «Милуоки Бакс».

Свободный агент центровой Гильермо Эрнангомес подписал минимальный контракт на один год с «Нью-Орлеан Пеликанс». В прошлом сезоне в составе «Шарлотт» центровой записывал себе в актив 6,1 очка и 4,4 подбора. Свободный агент Итуан Мур подписал контракт на 1 год и $ 2,4 млн с «Финикс Санз». В прошлом сезоне, будучи игроком «Нью-Орлеан Пеликанс», форвард выдал средние показатели 8,3 очка, 2,3 подбора и 1,4 передачи.

Форвард Крис Буше подписал с «Торонто Рэпторс» новый двухлетний контракт на $ 13,5 млн. В прошлом сезоне средние показатели Буше составили 5,5 очка и 3,7 подбора. «Милуоки» подписал двусторонние контракты с разыгрывающим Джейленом Адамсом и форвардом Мамади Диаките. «Денвер» подписал двухлетний контракт со свободным агентом центровым Айзейей Хартенштайном, который ранее выступал в «Хьюстон Рокетс». На второй год действует опция игрока. Кроме того, «Наггетс» подписали двусторонний контракт с лёгким форвардом Грегом Уиттингтоном, в прошлом сезоне выступавшим за турецкий «Галатасарай». «Денвер» заменит двусторонний контракт центрового Бола Бола на стандартный. Бол займет место Кейта Бэйтса-Диопа, который, скорее всего, покинет «Наггетс».