Игрок «Лейкерс» хочет перейти в «Клипперс»

Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Маркиф Моррис, который вышел на рынок свободных агентов, рассматривает возможность перехода в «Клипперс», чтобы воссоединиться со своим братом-близнецом Маркусом. Об этом сообщает журналист Джейсон Думас на своей странице в «Твиттере».
Братья Моррис уже выступали вместе в составе «Финикс Санз». В «Клипперс» заинтересованы в Маркифе, но взяли время на размышления. «Лейкерс» также заинтересованы в том, чтобы сохранить Морриса, хотя ранее они подписали Монтреза Харрелла.
В минувшем сезоне Маркиф стал чемпионом НБА в составе «Лос -Анджелес Лейкерс». В среднем за матч он набирал 5,3 очка и совершал 3,2 подбора за 14 минут на площадке.
Напомним, в шестом матче финальной серии плей-офф «Лейкерс» обыграли «Майами Хит» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020.
Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом НБА – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов. Последний раз «Лейкерс» становились чемпионами в 2010 году.
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