Ким Кардашьян отреагировала на переход Тристана Томпсона в «Бостон»

Американская звезда реалити-шоу, актриса и модель Ким Кардашьян отреагировала на новость о переходе центрового Тристана Томпсона из «Кливленд Кавальерс» в «Бостон Селтикс».



«Поздравляю, Тристан. «Бостон», вот и мы!» – написала Ким в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Томпсон встречался с Хлои Кардашьян. Они воспитывают двухлетнюю дочь Тру Томпсон.

Томпсон заключил двухлетнее соглашение на $ 19 млн. Тристан – чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс». В его услугах были заинтересованы «Торонто Рэпторс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Хьюстон Рокетс» и «Клипперс».



Ранее стало известно о неудачных переговорах между Тристаном и «Кавальерс» – игрока не устроила сумма нового контракта. Леброн Джеймс лично пытался уговорить Томпсона перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс», но баскетболист предпочёл «Селтикс». Томпсон выступал за «Кавальерс» с 2011 года. В октябре 2015-го клуб заключил с баскетболистом пятилетний контракт на $ 82 млн. В прошлом сезоне центровой набирал в среднем 12,0 очка и 10,1 подбора за игру, реализуя 51,2% бросков с игры.