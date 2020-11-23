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Эксперт: «Бостон» наконец-то получил недостающий элемент пазла

Эксперт: «Бостон» наконец-то получил недостающий элемент пазла
Баскетбол / НБА 0

Чемпион НБА и аналитик ESPN Кендрик Перкинс поделился мнением относительно перехода центрового Тристана Томпсона из «Кливленд Кавальерс» в «Бостон Селтикс».

«Селтикс» наконец-то получили недостающий элемент пазла. Тристан Томпсон – это именно то, что им нужно», – написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».

Тристан заключил двухлетнее соглашение на $ 19 млн. Томпсон – чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс». В его услугах были заинтересованы «Торонто Рэпторс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Хьюстон Рокетс» и «Клипперс».

Ранее стало известно о неудачных переговорах между Тристаном и «Кавальерс» – игрока не устроила сумма нового контракта. Леброн Джеймс лично пытался уговорить Томпсона перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс», но баскетболист предпочёл «Селтикс».

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