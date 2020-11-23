Дуайт Ховард эмоционально попрощался с «Лейкерс»

Центровой Дуайт Ховард на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с чемпионским кубком и эмоционально попрощался с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Спасибо, Лос-Анджелес. Для меня было большим удовольствием снова вернуться в этот город и завоевать титул с «Лейкерс». Очень благодарен семье Бассов, семье Рэмбисов, Робе Пелинке и всей организации.

Спасибо всем болельщикам за поддержу на протяжении года. Прошедший сезон был наполнен эмоциями, и вы продолжали поддерживать команду, несмотря ни на что. У нас с вами останется много фантастических воспоминаний.

Мы навсегда останемся чемпионами – никто не сможет это отнять. Буду вечно благодарен за этот сезон», – написал Ховард под фотографией.

Ховард перешёл в «Филадельфию Сиксерс». В составе «Лейкерс» в минувшем сезоне он набирал 7,5 очка и 7,4 подбора в среднем за игру.