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Названы детали масштабного 4-стороннего обмена с участием Стивена Адамса и Джру Холидэя

Названы детали масштабного 4-стороннего обмена с участием Стивена Адамса и Джру Холидэя
Баскетбол / НБА 0

«Милуоки Бакс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Тандер» и «Наггетс» провели масштабный обмен, в результате которого разыгрывающий Джру Холидэй отправляется в клуб из Висконсина, а Стивен Адамс оказался в Луизиане.

Полный формат сделки между четырьмя клубами НБА выглядит следующим образом, сообщает инсайдер Шамс Чарания.

«Милуоки» получил: Джру Холидэй, 60-й пик драфта-2020 (Сэм Меррилл);

«Нью-Орлеан» получил: Стивен Адамс, Эрик Бледсо, пики первого раунда 2025 и 2027 годов, возможность обменяться пиками с «Милуоки» в 2024 и 2026 годах;

«Оклахома» получила: Джордж Хилл, Джош Грэй, Кенрик Уильямс, Зайлан Читэм, Дариус Миллер, защищённый пик первого раунда 2023 года от «Денвера», два пика второго раунда;

«Денвер» получил: Ар Джей Хэмптон.

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